Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 28 milyar TL

Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) toplam 28,3 milyar lira sermaye desteği alacaklarını açıkladı.

Halkbank sermaye artırımını reel sektöre kredi temini için, Vakıfbank ise uluslararası piyasalarda oluşabilecek dalgalanma veya öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı finansal gücünü artırmak ve büyüme için ilave kapasite yaratmak için kullanacağını belirtti.

Vakıfbank ve Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladıkları açıklamalara göre bedelli sermaye artırımı TVF’ye tahsisli yapılacak, yani diğer ortaklar sermaye artırımına katılamayacak.

İki banka, banka başına 13,4 milyar lira kaynak sağlayacak şekilde sermaye artıracaklarını belirtti.

TKYB tarafından yine KAP’ta yayımlanan açıklamaya göre banka, TVF’nin Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’ndan (PİDF) 1,5 milyar lira tutarında sermaye benzeri kredi sağlamak için girişimde bulunmaya karar verdi.

Vakıfbank ve Halkbank’ın açıklamalarında sermaye artırımında hisse fiyatı yer almadı ancak ‘Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde’ belirleneceği ifade edildi.

Sermaye artırımları düzenleyici kurumların onayından sonra Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım aracılığıyla yapılacak.

Yedi sektörden 28 şirketi bünyesine katarak kamuyu adeta ‘yutan’ TVF’nin yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütüyor.