Yamaha Motor Türkiye’de yönetim değişti

Yamaha Motor Türkiye’de yeni yönetim kadrosu ile yeni bir dönem başladı.

Teknoloji ve tasarımıyla öne çıkan motosiklet modelleri, ayrıcalıklı hizmet yaklaşımı, garanti hizmetleri, online satış kanalları, satış sonrası hizmetleri ve aksesuar çözümleri ile konumunu her geçen gün güçlendiren Yamaha Motor Türkiye’de yeni yönetim kadrosu ile yeni bir dönem açıldı. Agile yönetim şeklini benimseyerek daha agresif ve daha müşteri odaklı iş akış süreçleri yürütecek yönetimde, Yamaha Motor Türkiye Başkanı Masashi Ogawa, Yamaha Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, Yamaha Motor Türkiye Satış Operasyonları Direktörü Levent Koçak yer alıyor.

Tüm dünyada 66. Yaşını kutlayan Yamaha Motor bu yıl Türkiye’de birçok alanda yenilik ile imza atarak yeni yönetim yapılanması ile daha hızlı bir aksiyon planı ile ilerleyecek. 2015 -2017 yılları arasında Yamaha Motor Türkiye Ülke Müdürü olarak başarılı bir süreç yürüten Masashi Ogawa, Yamaha Motor Avrupa’da Deputy Ceo olarak görevine devam ederken, aynı zamanda Yamaha Motor Türkiye’de Ülke Başkanı olarak tekrar görev başında. Ülke Direktörü görevini üstlenen Hakan Kaya 2016 yılından bu yana Yamaha Motor Türkiye’de çeşitli departmanlarda görev aldıktan sonra Temmuz 2021 tarihi itibari ile üst yönetimde yerini aldı. Türkiye Satış Operasyonları Müdürü Levent Koçak yeni yönetimde bayi yapılanması ve satış tecrübesini aktarmaya devam edecek.

Yamaha Motor Türkiye Başkanı Masashi Ogawa “Z Kuşağı ile iletişimimizi artıracağız” …

Tüm dünyada oldukça sancılı geçen son iki yılda Yamaha Motor Türkiye’nin büyüme grafiği çizerek yoluna devam ettiğini ve 2021 yılında tüm modellerinde yeniliğe giderek daha çevreci bir yaklaşım gösterdiğini belirten Yamaha Motor Türkiye Başkanı Masashi Ogawa “yeni stratejilerimiz doğrultusunda hız odaklı, daha aktif ve müşteriye daha yakın olacağımız bir döneme girdik. Kuruluşumuzdan bu yana olduğu gibi Kando felsefemizden yola çıkarak hizmetlerimizi geliştirecek ve Z kuşağı ile iletişimizi artıracağız. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Bu potansiyeli doğru okuyarak daha genç, dinamik, daha aktif marka olma hedefi ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya “yeni uygulamamız Uydu Şube ile Türkiye’de ulaşamadığımız müşterimiz kalmasın istiyoruz”…

Yeni dönemde yedek parça, aksesuar ve sürüş ekipmanlarında tüketici beklentilerine anında cevap vereceklerini söyleyen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya “yeni bayi yapılanmamız Uydu Bayi projesi ile Türkiye’de ulaşamadığımız müşterimiz kalmasın istiyoruz. Yamaha Motor Türkiye Genel Merkezi ve güçlü bir yapılanmaya sahip 49 bayimizle, Yamaha kalitesini satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her alanda hissettirerek müşteri memnuniyet oranlarımızı yüzde 100’e çıkartmayı planlıyoruz” dedi.