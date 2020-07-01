Yamaha Ténéré 700 Rally Edition Türkiye’de

Adını Nijer'in kuzeydoğusundan Çad'ın batısına kadar uzanan, Sahra Çölü'nün güneyindeki devasa kumlu ovadan alan Ténéré, sert ve şık görünümü, eşsiz tek silindirli motosiklet karakteriyle enduro tarzı çok amaçlı macera motosikleti. Türkiye’de meraklıları ile 2019 yılında buluşan Ténéré 700 ön sipariş ile satışa sunulmuş ve kısa sürede 150 adet satışa ulaşarak bir rekor kırmıştı. Ténéré 700 Rally Edition’ın Türkiye’de Temmuz ayından itibaren Yamaha bayilerinde direkt satışa çıkacak ve kendi satış rekorunu egale edecek.

XT600Z'nin 1983'teki ikonik tasarımını hatırlatıyor

Ténéré 700, tecrübeli ralli sürücülerinin dünyanın dört bir yanındaki çeşitli arazilerde test edip değerlendirdiği, Yamaha'nın en yoğun geliştirme programlarından birinin sonucu. Kompakt ve çevik şasisinin yanı sıra karakterli ve yüksek torklu 689 cc CP2 motoruyla bu çok satan orta siklet macera motosikleti, heyecan verici arazi performansı ile otoyolda olağanüstü uzun mesafe konforunu bir arada sunabilecek kapasiteye sahip. Özel bir ekip tarafından Fransa'da geliştirilen yeni Ténéré 700 Rally Edition, özel mavi ve sarı renkli tasarımıyla, 1983 ve 1984'te düzenlenen Dakar rallisi etkinliklerinde JCO ve Serge Bacou'nun sürdüğü Yamaha yarış motosikletlerine saygı niteliğinde. Yamaha tutkunları bu asi çocukta XT600Z'nin 1983'teki ikonik tasarımını hatırlayacak.

Arazi koşullarında güvenli sürüş...

Yüksek teknik özelliklere sahip Ténéré 700 Rally Edition, arazi koşullarında şasi koruma düzeyini artıran çeşitli bileşenlerle donatıldı. 4 mm kalınlığında alüminyumdan üretilen dayanıklılığı artırılmış karter koruma, motor ve alt şasi borularına yüksek seviyede koruma sağlıyor ve ayrıca alet kutusu için montaj noktası görevi görüyor. Ek olarak bu modelde, küçük dal veya taşların girmesini önlemek için tasarlanmış siyah alüminyum radyatör koruyucusu bulunuyor. Lazer kesim alüminyum zincir muhafazası, bu özel üretim modelin birinci sınıf stiline katkıda bulunuyor.

Detaylar ile güçlenen tasarım

Özel tek parça Ralli Sele, normalden 20 mm daha yüksek, 895 mm'lik bir sürüş pozisyonu sağlıyor ve bu da alt gövde pozisyonunun daha düz olmasını sağlayarak arazi sürüşü sırasında ayaklıklara basarak oturma pozisyonundan ayağa kalkmayı kolaylaştırıyor. Bu model, çift malzemeli yapısıyla yüksek kaliteli bir hisse ve görünüşe sahip. Beyaz Yamaha logosu ise ikonik klasik renkleri tamamlıyor. 689 cc CP2 motor, hızlanma sırasında yüksek tork hissini artıran ve zengin, derin ve tatmin edici bir ses çıkaran Akrapovič slip-on susturucu ile donatıldı. Bu yüksek kaliteli haﬁf susturucuya, genel kalite hissini artıran karbon ısı kalkanları takıldı. Ön ve arka kısımdaki haﬁf ve kompakt LED sinyaller, modern ve şık görünümüyle bu macera motosikletinin keskin hatlı ve dayanıklı görünümüne katkıda bulunuyor. Özel kauçuk kavrama pedleri, Rally Edition'da standart olarak sunuluyor. Bunlar, hızlanma sırasında diz ve iç uyluk kavramasını artırarak sürücüye optimum kontrol sağlamak için tasarlandı. Tozlu veya çamurlu koşullarda güvenli sürüş için yüksek kavrama sağlayan araziye uygun elciklerle donatılan gidon, üstün arazi kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Macera ruhunu aksesuarlarla canlandırın

Ténéré 700 Rally Edition ile aynı yüksek kalite standartlarıyla üretilmiş konfor, işlev ve performans aksesuarları da Yamaha bayilerinde satışta olacak. Bunun yanı sıra CE onaylı macera sürüş ceketleri ve kot pantolonları ile tişörtler, şapkalar, sweatshirtler ve daha fazla tekstil ürünü de Tenere ruhunu bütünüyle yansıtmak isteyen kullanıcılara sunulacak.

MyGarage ve MyRide uygulamasıyla kusursuz sürüşünüzü kontrol altına alın

Yamaha’nın ücretsiz uygulaması MyGarage uygulaması ile sürücüler Ténéré 700'ün hayal ettikleri versiyonunu sanal ortamda anında oluşturabilir ve yüksek çözünürlükte her açıdan görebilirler. Bu uygulamayla doğru parçaları seçerek orijinal aksesuarları temin edip takması için Yamaha bayisine e-posta ile göndermek mümkün. Ayrıca MyRide uygulaması ile her sürüş izlenebilir, yatma açısı, hızlanma, maksimum hız, yükseklik değişiklikleri ve gidilen mesafe gibi çeşitli veriler kaydedilebilir. Yolculuk verilerine resim eklenebilir ve sosyal medyada paylaşılabilir; bilgiler Ténéré 700 Rally Edition sürücüsünün kendi hesabında kaydedilebilir ve saklanabilir.

Ténéré 700 Rally Edition'ın Öne Çıkan Özellikleri

• Tarihi Dakar fabrikasından çıkan yarış motorlarını yansıtan ikonik klasik renkler

• Ralli Sele, depo üzerindeki kavrama pedleri ve araziye uygun elciklerle gelişmiş Ralli hissi

• Hafif Akrapovič slip-on susturucu sayesinde zengin, derin ve tatmin edici ses

• Dayanıklılığı artırılmış karter koruma, radyatör muhafazası ve zincir muhafazası ile ekstra koruma

• Ön ve arkada, dayanıklı ve modern LED sinyaller

• Yüksek seviyede doğrusal tork sağlayan karakterli 689 cc 4 zamanlı CP2 motor

• Hafif ve dayanıklı çift salıncaklı çelik boru şasi

• İnce, kompakt ve ergonomik gövde

• 4 LED far ile agresif ralli tarzı görünüm

• Ayarlanabilir uzun hareket mesafeli ön ve arka süspansiyon

• Macera motosikletlerine uygun lastiklerle donatılmış, sağlam ve haﬁf 21 inç/18 inç tel jantlı tekerlekler

• Yolda ayar yapabilmek için açılıp kapatılabilen ABS