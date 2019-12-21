Yargıtay'dan uçak biletleri için emsal karar

Yargıtay'ın vermiş olduğu karara göre, daha fazla kar etmek isteyen havayolu şirketleri fazladan bilet satışı yapamayacak.

'Overbooking' adıyla bilinen uygulama sebebiyle mağdur olan bir yolcunun açtığı davada Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme; zaman zaman fazladan satılan biletler nedeniyle bazı yolcu ya da yolcuların uçakta yer kalmaması sebebiyle uçağa alınamadıklarına dikkat çekerek, bu mağduriyetin manevi tazminat gerektirdiğine hükmetti.

