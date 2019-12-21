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  3. 21 Aralık 2019 11:41

Yargıtay'dan uçak biletleri için emsal karar

Havayolu şirketleri artık; maliyeti azaltmak ve kâr elde edebilmek amacı ile bilet alıp uçağa binmeyen yolcuların oranını dikkate alarak fazladan bilet satışı yapamayacak.

Yargıtay'dan uçak biletleri için emsal karar
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Yargıtay'ın vermiş olduğu karara göre, daha fazla kar etmek isteyen havayolu şirketleri fazladan bilet satışı yapamayacak.

'Overbooking' adıyla bilinen uygulama sebebiyle mağdur olan bir yolcunun açtığı davada Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme; zaman zaman fazladan satılan biletler nedeniyle bazı yolcu ya da yolcuların uçakta yer kalmaması sebebiyle uçağa alınamadıklarına dikkat çekerek, bu mağduriyetin manevi tazminat gerektirdiğine hükmetti.
 

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