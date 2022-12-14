Yemek kartıyla market alışverişi yasaklanacak mı?

Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı iddiası üzerine Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den açıklama geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında, çalışanlara verilen yemek kartlarının artık market alışverişi için kullanılamayacağını, yalnızca yemek harcamaları için kullanılabileceğini aktarmıştı.



Yemek kartlarının market alışverişinde kullanılamayacağı iddiası büyük ses getirdi.

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yazı ve bu doğrultuda yapılan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Piyade, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok.” dedi.

Öner Piyade, şunları kaydetti:

“Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir.”

AA