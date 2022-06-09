Yeni ekonomik adım GES nedir ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi ve piyasalara yönelik yeni adımlar kapsamında, kısa adı GES olan gelire endeksli senet adımını açıkladı. Peki GES nedir ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli senet ihraç edecek.

Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak. Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama toplama işlemleri 15 Haziran'da başlayacak.

GES 2009 yılında da çıkarılmıştı

Kısa adı GES olan "gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi" son olarak 28 Ocak 2009'da çıkarılmıştı.

GES getirisi devlete gelen gelirlerin getirisine endeksli olmakla beraber belirli bir garantiye sahiptir. Kamu şirketlerinin üç veya altı aylık hasılat paylarının toplamı endeksi oluşturmaktadır. Sistemde asgari kupon ödeme hususu olduğundan 3 ayda bir kupon ödemeli senetler gibi asgari miktar gelirlerde azalma da olsa alınabilmektedir.

GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir.

Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı esas alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe’de açıklanan azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın GES açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir.

Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında

Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."