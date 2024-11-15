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Yeni nesil POS cihazı zorunluluğu ertelendi

Yeni nesil POS cihazı zorunluluğu ertelendi
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğu uygulamasının yeni yıla ertelendiğini duyurdu.

Tüm kartlı ödemelerin sadece yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi. Tüm bankaların yazılım altyapısının buna hazır olmadığını ifade eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Cihaz kullanım zorunluğunun 31 Aralık tarihine ertelenmesi yararlı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı İş Dünyasının sesine kulak verdi.

YENİ YILA ERTELENDİ

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Şekib Avdagiç şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı İş Dünyasının sesine kulak verdi. Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi."

Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalarca verilen POS cihazlarının 15 Kasım 2024’e kadar toplatılmasını aksi takdirde hem bankaya hem de işletmelere cezai yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Diğer yandan yeni nesil yazarkasa POS’ların, bazı bankaların yazılım altyapısının henüz hazır olmaması nedeniyle şu anda dolar ve Euro tahsilatları gerçekleştirmeye uygun olmadığı, bu durumun özellikle turizm bölgelerindeki işletmelerde endişe yarattığı öğrenildi. Zira işletmeler, mevcuttaki banka POS cihazları üzerinden Euro veya dolar cinsi ödeme alabiliyordu. 15 Kasım itibarıyla sadece yeni nesil yazarkasa POS’un kullanılacak olması yabancı müşterilerin kendi bankasına kur ve komisyon farkı ödemesine yol açacağı ifade ediliyordu.

 

 

Etiketler İTO istanbul ticaret odası yeni nesil pos cihazı
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