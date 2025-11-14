Yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri belli oldu

  1. Anasayfa
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin yıl sonuna dair Dolar kuru, enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin kasım ayı sonuçlarını yayımladı.

Dolar kuru beklentisi

Anket katılımcılarının 2025 sonu dolar/TL beklentisi 43,42 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 50,62 TL olarak belirlendi.

Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 43,56 ve 49,75 TL olmuştu.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 32,20 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 31,77 olarak belirlenmişti.

İlgili ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,49, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,69 olarak belirlendi.

Faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken bu anket döneminde yüzde 39,35 oldu.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

