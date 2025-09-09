  1. Anasayfa
Yurt dışına çıkış harcına ara zam geldi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte sadece 3 ay sonra 1 Ocak 2026 itibariyle yeniden değerleme oranıyla zamlanacak olan yurt dışına çıkış harç tutarı ara zamla 710 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yurt dışına çıkış harç tutarı 710 Türk Lirası'ndan 1000 Türk Lirası'na yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışına çıkış harcı 710 liradan 1000 liraya yükseltildi. Karar, bugün itibariyle ( 9 Eylül 2025 Salı ) itibaren yürürlüğe girdi.

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor.

Öte yandan yurt dışı çıkış harcına gelen zam yürürlüğe girerken, karara eklenen geçici bir madde ile 10 günlük geçiş süresi tanındı.

Bu geçici madde ile birlikte 9 Eylül 2025’ten sonraki 10 gün içinde yurtdışına çıkacak olan ve harcını eski tutardan ödemiş kişilere fark ücreti yansıtılmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karardı şu ifadeler yer aldı:

"YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (I) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütülür."

 

