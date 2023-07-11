Zamlar durmuyor! Tüp fiyatlarına okkalı zam

Doldurma gazlar olarak satılan tüp gazlar için belirlenen güncel fiyatlar tüp atıcı firmalar tarafından listelere işlendi.

Tüp fiyatlarında görülen zamlar listelerde güncel tüp gaz fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Aldıkları zamlar ile listelerde yerini alan tüp fiyatları için yayınlanan listeler tüp satıcı firmalar tarafından güncellendi. Güncel tüp fiyatları listelerinde yer alan değişimler alıcının doldurma gazlar olan tüp gazlara ulaşımında daha yüksek fiyatlar ödemesine yol açtı.

TÜP FİYATLARINDA OCAK SÖNDÜREN ZAM

Güncel tüp gaz fiyatlarında işlenen zamlar vatandaşın tüp alımında daha yüksek ücretler ödemesine yol açtı. 2 kg piknik tüpü ve 12 kg ev tüpü gibi tüp gaz çeşitleri için listelerde yerini alan zamlar sonrasında zirve satış fiyatları işleme alınmaya başladı. güncel olarak tüp satışları zamlı fiyatlar ile gerçekleştiriliyor. Tüp fiyatlarında güncel listeler Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi satıcı firmalar tarafından yayınlandı.

GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Güncel tüp fiyatlarında işlenen zamlar listelerde yerini aldı. Tüp gaz fiyatları güncel hali ile şu şekilde görüldü:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 92,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 387,00 Türk Lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 413,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 413,00 Türk Lirası



İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 75,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 372,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 751,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.396,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.531,00 Türk Lirası



BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 75,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 372,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 751,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.396,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 1.531,00 Türk Lirası