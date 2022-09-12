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Bakan Nebati sosyal konut projesinin detaylarını anlattı

Bakan Nebati sosyal konut projesinin detaylarını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili olarak ''Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bakan Nebati "Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız" dedi.

Nebati ayrıca "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak.

Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.

Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.

Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.

Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.

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Etiketler sosyal konut projesi nureddin nebati
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