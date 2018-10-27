CHP'li Gürsel Tekin'den ''beton lobisi''ne savaş açtı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un tarihi, ekolojik ve doğal kaynaklarını yok eden, usulsüz iş ve işlemlerle haksız kazanç temin eden (beton lobisinin) ortaya çıkartılması için Mecliste Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Tekin, önergesinde “Gözü dönmüş bir avuç adam, vampir gibi İstanbul’un kanını, canını emiyor. Kim mi bunlar? Çağın Drakula’sı Beton Lobisi. Bunlar İstanbul’da yaşıyor, İstanbul’un bütün kaynaklarını sömürüyor, zenginleşiyor, şişiyor. İstanbul’u İstanbullular mı yönetecek yoksa paradan başka bir şey düşünmeyen bir rant çetesi mi yönetecek? İstanbul’un planlı, düzenli ve yaşanabilir bir şekilde, tüm İstanbulluların ve Türkiye’nin çıkarına olacak şekilde gelişimini engelleyen bu anlayışa bir an önce dur demedikçe, İstanbul’da planlı bir kent oluşturma şansını tamamen kaybedeceğiz” ifadelerini kullandı.



İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un kıymetini bilmedik. Bu şehre ihanet ettik. Bundan ben de sorumluyum” sözlerini hatırlatarak önergesinin gerekçesinde şu konulara değindi:

Türkiye ekonomisinin üçte birini oluşturan İstanbul, 130 ülkeden yüksek nüfusuyla ülkemizin en önemli şehridir. Benzersiz doğası, görkemli tarihi, coğrafi konumuyla İstanbul aynı zamanda dünyanın da göz bebeğidir. İstanbul şehrinin ve İstanbulluların sorunları da temelde Türkiye’nin sorunudur. İstanbul’un doğasının, ekolojik yapısının, maddi ve manevi zenginliklerinin korunması da bu bakımdan Türkiye’nin gelişmesi, ilerlemesi ve kalkınması için asli bir zorunluluktur.

26 Ekim 2018 tarihinde ulusal basında yer alan “Emsalsiz İhanet” başlıklı habere göre, İstanbul hakkında Toplu Konut idaresi (TOKİ) tarafından bir rapor hazırlanmış olup, rapora göre “76 projede yasal emsallerin dışında, usulsüz fazladan emsal uygulandığına” yer verilmiştir. Bu uygulama sonucunda bir avuç adam toplam 240 milyar Türk Lirası’na varan haksız kazanç elde etmiştir. İstanbul’un doğası ve ekolojik varlığını tahrip eden, hukuka güvenirlik ilkesini zedeleyen, şehrin maddi ve manevi kaynaklarını yok ederek, yüzbinlerce insanın kendi şehrinde sürgün olmasına veya evsiz, barksız kalmasına neden olan bu projeler İstanbul’un gelişmesini de engellemektedir.

14 Nisan 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığım bir basın toplantısı ile İstanbul’un rant haritasını çıkartmış, belli bir grubun 50 milyar dolara yakın haksız kazanç elde ettiğini ortaya koymuştum. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a da gönderilen bu harita İstanbul’un nasıl yağmalandığını somut bir şekilde ortaya koymaktır. O tarihten bugüne kadar bu usulsüz işlemler devam etmiştir. Bu işleri yapan şahıslar birbirinden bağımsız değil, birbirleriyle iştirak halinde ve organize bir şekilde hareket etmektedir. Medyada, yargıda, Belediye Meclisleri ve kamu yönetiminde uzantıları olan ve “Beton Lobisi” olarak adlandırılabilecek bu örgütlü bir yapı, ekonomik çıkar sağlama amacıyla, birçok hukuka aykırı adım atarak yağmaya devam etmekte, İstanbulluların geleceğini ve hayatını tehlikeye atmaktadır.

İstanbul’da olası bir depremde 496 toplanma alanından geriye sadece 77 toplanma alanı kaldı. Rant için, para için İstanbulluların toplanma alanına bile el koyabilecek kadar gözü dönmüş bir avuç adam vampir gibi İstanbul’un kanını, canını emiyor. Bu çağın Drakula’sı Beton Lobisi’dir. Bunlar İstanbul’da yaşıyor, İstanbul’un bütün kaynaklarını sömürüyor, zenginleşiyor, şişiyor. Sadece 100 bin insan imar mağduru, binlerce kent sürgünü var. Bazıları plazalar dikip banka hesaplarını büyütürken, İstanbullular Kâğıthane’de barakada, Fikirtepe’de çadırda yaşıyor.

İstanbul’u İstanbullular mı yönetecek yoksa paradan başka bir şey düşünmeyen bir rant çetesi mi yönetecek? Bu soruya hep birlikte cevap vereceğiz. İstanbul’un planlı, düzenli ve yaşanabilir bir şekilde, tüm İstanbulluların ve Türkiye’nin çıkarına olacak şekilde gelişimini engelleyen bu anlayışa bir an önce dur demedikçe, İstanbul’da planlı bir kent oluşturma şansını tamamen kaybedeceğiz.

İstanbul’un tarihi, ekolojik ve doğal kaynaklarını yok eden, usulsüz iş ve işlemlerle haksız kazanç temin eden bu yapının (beton lobisinin) ortaya çıkartılması için Anayasa’nın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca, bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.





