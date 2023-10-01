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Emlakçıların telefonları susmuyor! Herkes bu soruyu soruyor

Emlakçıların telefonları susmuyor! Herkes bu soruyu soruyor
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Türkiye'de barınma krizi her geçen gün derinleşiyor. Son günlerde emlakçıların telefonu susmuyor. Arayanların çoğu satılık veya kiralık ev sormak yerine ''Kiracımı nasıl çıkartırım?'' diye soruyor.

Son günlerde yaşanan kiracı-ev sahibi çekişmeleri emlakçılara da yansıdı. Emlakçıların telefonları susmuyor.

Kiracısını çıkartıp daha yüksek oranda kiraya vermek isteyen ev sahipleri, ’Kiracımı nasıl çıkartırım?’ hesapları yaparak, emlakçıları sık sık arıyor. 

Emlakçıların telefonları arsa, ev ve kiralık daire tutmak için arayanlardan çok ’Kiracımı nasıl çıkartırım?’ diyenler tarafından aranıyor. 

ARABULUCULUK HİZMETLERİNE YÖNLENDİRİLİYOR
Emlakçılar ise arayan ev sahiplerini 1 Eylül’de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendiriyor.

Bursa’da uzun zamandır emlakçılık yapan Tugay Durak, “Son 2 yıldır telefonlarımız sık sık çalmakta. Arayanların çoğu ise ev sahibi-kiracı çekişmesinden kaynaklanıyor. Biz iki tarafın da haklı olduğu konular olduğunu düşünüyoruz. Biz bu konuda çözüm noktası değiliz. Biz arayanları 1 Eylül’den itibaren mahkemelerde yürürlüğe giren arabuluculuk sitemine yönlendiriyoruz. Bu sistemi getirdikleri için yetkililere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Emlak Uzmanı Muharrem Ulutaş ise, “Bizim en çok telefon aldığımız konu kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı. Ev sahipleri ücretleri düşük bulduğu için kiracıları evden çıkartmaya çalışıyor. Kiracılar ise kiralık ev bulamadıkları için kalma mücadelesi veriyor. Biz de bu konuda arayanlara yardımcı olmaya çalışıp, onları 1 Eylül’de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

Etiketler emlakçı kiracı ev sahibi
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