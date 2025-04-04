Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in Mart 2025 enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Nisan 2025 kira zammında tavan zam oranı belli oldu. İşte örnek tutarlar üzerinden Nisan 2025 kira zammı hesaplamaları...

Haber3com / Serhan Işılay

Konut kiraları zamlarını yüzde 25 ile sınırlayan uygulamanın sona ermesinin ardından yeni yılın ikinci kira zam oranı olan Nisan 2025 kira zamlarını belirleyecek olan Mart 2025 tüketici enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2025 Nisan ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Nisan 2025 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Nisan 2025 örnek kira artış hesaplamaları

Kira zammı hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli 10.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 51,26 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 5.126 TL

Zamlı kira bedeli: 15.126 TL

Mevcut kira bedeli 15.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 51,26 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 7.689 TL

Zamlı kira bedeli: 22.689 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 51,26 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 10.252 TL

Zamlı kira bedeli: 30.252 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 51,26 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 15.378 TL

Zamlı kira bedeli: 45.378 TL