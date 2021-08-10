Ev sahipleri dikkat! Maliye kira gelirleri için harekete geçti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahiplerine yapılandırmadan yararlanmaları için mektup gönderdi. Mektupta yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda kira geliri elde edildiğine ilişkin emareler bulunduğu belirtilerek, yapılandırmadan yararlanılabileceği vurgulandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı bankalardan ya da diğer ödeme kanalları üzerinden kira ödemelerini takip edebiliyor. Kişiler adına yapılan kira ödemelerinin beyan edilip edilmediğini kontrol ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşlara gönderdiği mektupta, vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde başkanlığın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler topladığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda mükellefler nezdinde yapılan inceleme ve denetimler sonucunda vergi kaybının tespiti halinde vergiler, vergi cezaları ile birlikte talep edilmektedir" denildi.

'Matrah artımında bulunabilirsiniz'

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı mektubu gönderdiği kişilere, "Başkanlığımız tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda ilk değerlendirmelere göre gelir vergisine tabi kira geliri elde ettiğiniz ve bu gelir unsurunu kapsayacak şekilde beyanname vermenizi gerektiren emareler bulunduğu görülmüştür” mesajını iletti. Konu hakkında mükellefiyet ve yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden “İşlem Durumlarım ve Sonuçları” bölümünde yer alan “Mektup Bilgilerim” sekmesinden gerekli bilgilere ulaşabileceği belirtilerek, ayrıca bağlı bulunulan vergi dairesi ya da en yakın vergi dairesine başvurulması halinde de konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi. Mektupta, “Değerlendirmeleriniz emarelerle aynı yönde ise Bakanlığımız tarafından yapılabilecek olan denetim veya vergi incelemesi nedeniyle cezalı işlemler ile karşılaşmamak için 7326 sayılı kanundan faydalanarak ilgili geliriniz nedeniyle beyanname verebilir veya matrah artımında bulunabilirsiniz. Beyan edilmeyen/eksik beyan edilen geliriniz için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar matrah artırımında bulunmanız durumunda vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Matrah artırımına ilişkin hesaplanan vergi tutarları peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir" denildi.

Mektubun son bölümünde şu uyarı yer aldı:

"Gayrimenkul kiralama işlemlerinizden dolayı gelir elde etmediyseniz veya gelir elde etmiş olmakla birlikte beyanname vermemenizin ya da eksik beyanda bulunmanızın hukuki bir gerekçesi var ise beyanname vermeyebilirsiniz. Bu takdirde ilgili vergi dairesi sizlerle irtibata geçebilecek ve konu hakkında tarafınızdan izahat talep edilebilecektir. Yapılandırma kanunun sağladığı avantajlardan yararlanmanızı tavsiye ederiz."

Matrah artırımında sınır nedir?

7326 sayılı yasa çıkarken geliri sadece kira olanların yıllar itibariyle en az ne kadar matrah artırımı yapılabileceği belirlendi. Asgari matrah tutarları şöyle: 2016 yılı için 9.400 TL’den, 2017 yılı için 9.960 TL’den, 2018 yılı için 10.580 TL’den, 2019 yılı için 11.240 TL’den, 2020 yılı için 12.740 TL’den az olamaz.

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