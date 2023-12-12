''Günlük kiralık ev'' yasağını bu ilanla deldiler

Günlük kiralık evlere ilişkin çıkarılan ve kamuoyunda "AirBnb" yasası olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girmesine sadece 19 gün kala uyanıklar yasayı delmenin yolunu buldu. İlan siteleri artık "günlük" yerine "saatlik" kiralık ilanla doldu...

İktidarın ikinci el araç satışlarında olduğu gibi geç kaldığı düzenlemelerden biri olan kiralık ev ilanlarıyla ilgili yapılan son düzenleme daha yürürlüğe girmeden delindi.

Hatırlanacağı gibi kiralık ev ilanları için yapılan ve kamuoyunda "AirBnb yasası" olarak bilinen düzenlemeyle birlikte bir evi 100 günden kısa süreli kiralamak isteyen ev sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almadan kiralama yapmak isterse 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

"Kalacak" diyoruz çünkü yeni yasa 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yasa daha çıkmadan delindi

Ancak şeytana bile pabucunu ters giydiren uyanıklar bu düzenlemeyi de delmenin yöntemini çoktan buldu bile. İnternetteki ilan sitelerinde 'günlük kiralık' adı altında saatlik kiralama yapan firmalar türedi. Online platformlara "1+0 daire 100 TL", "1+1 200 TL" başlıklarla ilan girilen konutlarda, saatlik kiralama yapılıyor.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre Turizmciler ise saatlik kiralamaların havalimanı otelleri dışında yapılmadığını, bunun gayri meşru eylemlere yol açtığını belirtiyor. Belgenin 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olduğuna dikkat çeken sektör oyuncuları, "Bazı kişi ya da firmalar arkadan dolaşarak daha çok para kazanmak için bu tür yollara sapıyor" diyor.

Günlük kiralama yapan bu firma ya da kişiler 'Turizm konutu' belgesini bahane ederek konaklama yapmak isteyenlerden kimlik bilgilerini de talep etmeye başladı. Kimlik fotokopisinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacağı belitilirken, turizm konutu belgesini aldıklarını iddia ediyor. Ancak uzmanlar bu belgenin talep edilmesini aksi takdirde kimlik bilgilerinin yanlış kişilerin eline geçebileceğine dikkat çekiyor.

Ceza için tek bir itiraz yeterli

Ticaret Bakanlığının, vergi ödemeyen ve yasadığı birçok suçun işlendiği günlük kiralık evlerle ilgili düzenlemesi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Buna göre; evini günlük kiralamak isteyenlere ruhsat zorunluluğu getirilirken kurallara uymayanlara 1 milyon liraya yakın ceza uygulanacak. Komşuların hepsinden muvafakatname alınması da zorunlu kılınırken, bir apartman sakinin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak. Bakanlığın sıkı denetimlerinin ardından emlak sektörü temsilcileri ceza yemek istemeyen kaçak evlerin ilandan kaldırıldığını ifade ediyor. Düzenlemenin devreye girmesi ile yasal olarak bu işe devam eden günlük kiralık ev sayısının 7-8 binlere kadar gerileceği belirtiliyor.

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