Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçası bulundu
Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçası bulundu
CHP'den sert sözler: Bu tehditler bize sökmez
CHP'den sert sözler: Bu tehditler bize sökmez
Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar ve fırtına geliyor
Whatsapp'ta büyük hata: Mesajlarınız başkalarına gidiyor !
Whatsapp'ta büyük hata: Mesajlarınız başkalarına gidiyor !
Bakan detayları açıkladı: Girişimciye 360 bin TL destek
Bakan detayları açıkladı: Girişimciye 360 bin TL destek
30 ilaç daha SGK tarafından karşılanacak
30 ilaç daha SGK tarafından karşılanacak
Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir banka daha katıldı
Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir banka daha katıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan grip salgını açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan grip salgını açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. 14 Ocak 2019 14:35

İmar barışında inanılmaz oyun ! 2 öğretmen açığa alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, konaklamaları için kendilerine tahsis edilen hazine arazisindeki prefabrik yapıyı, imar affıyla üstlerine geçirmeye çalışan iki öğretmen açığa alındı.

İmar barışında inanılmaz oyun ! 2 öğretmen açığa alındı
A+ A-

Alınan bilgiye göre, Yalıkavak'taki bir Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler B.T. ve F.A., okul yönetimince geçici olarak kendilerine tahsis edilen bitişikteki hazine arazisinde yer alan prefabrik yapıyı, imar affından yararlanarak üzerlerine geçirmek için başvuruda bulundu.

İHBAR GELDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine, yapı kayıt belgesi almaya çalıştıkları sırada tespit edilen iki öğretmen, Bodrum Kaymakamlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma başlatılan olayla ilgili müfettiş tayin edileceği kaydedildi.

AA

imar affı , imar barışı , prefabrik , bodrum
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM