İstanbul'da TOKİ çekilişi için tarih belli oldu! 100 bin konut sahibini bulacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarihi açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut" projesinin İstanbul etabına dair açıklamada bulundu. Bakan Kurum, İstanbul’daki 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri için bayram sonrasını işaret etti.
"Bayramdan sonra kuraları çekeceğiz"
Bakan Kurum,"Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." dedi.
Kiralık konutlar devreye alınacak
İstanbul’daki yüksek kira ve konut fiyatlarına karşı yeni bir modelin devreye alınacağını açıklayan Bakan Kurum, sadece ev sahibi yapmakla kalmayacaklarını, piyasayı dengeleyeceklerini vurguladı.
