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Konut fiyatlarında bir dünya rekoru daha kırdık

Konut fiyatlarında bir dünya rekoru daha kırdık
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Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 100 yaşındaki Türkiye'miz bir acı dünya rekoru daha kırdı... OECD verilerine göre, Türkiye konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke konumunda.

Türkiye'de son yıllarda kendini gösteren emlak sektöründeki sıkıntılarının en büyük sebebi fahiş bir şekilde artış gösteren konut fiyatları olurken, Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülürken Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Otomotivde birinci ve ikinci el piyasasında, emlak piyasasında, kiralarda bugün yüzde 20-25 civarında bir düşüş kaydedilmiştir" demişti.

Fakat Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin konut fiyatlarında yıllık artış oranları belli oldu.

45 ülkenin bulunduğu raporda Türkiye, Konut Fiyat Endeksi'ndeki (KFE) artışta zirvede yer aldı. OECD verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi Türkiye'de 505 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'yi, Konut Fiyat Endeksi raporunda; 174 puanla Macaristan, 170 puanla Litvanya, 167 puanla Slovenya ve 162 seviyesinden Polonya takip etti.

İşte OECD Konut Fiyat Endeksi ülkeler sıralaması

Türkiye : 505
Hungary : 174
Lithuania : 170
Slovenia : 167
Poland : 162
Estonia : 160
Iceland : 150
Chile : 145
USA : 142
Colombia : 133
Mexico : 124
UK : 120
Germany : 113
Korea : 108
France : 105
Greece : 100
Japan : 99

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 100 yaşındaki Türkiye'miz bir acı dünya rekoru daha kırdı... OECD verilerine göre, Türkiye konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke konumunda.

Yıllık bazdaki artış yüzde 89

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi ise verileri eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 1088,1 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, eylülde yıllık bazda yüzde 89,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,8 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9'luk artış görüldü.

Etiketler konut fiyatları Türkiye barınma krizi dünya konut endeksi oecd
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