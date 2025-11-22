  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. ''Nasıl olsa Araplara satarız'' diye fiyatları uçuran fırsatçılar, zengin Türklerden de oldu!

Konut satışı için Türkiye zengin Arapları beklerken bakın ne oldu

Güncelleme:

Türkiye'de barınma krizine dönüşen konut sahibi olamama ve fahiş fiyatlandırmalar devam ederken Türkiye'de gayrimenkul sektöründe "zengin Arap beklentisi" suya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul yatırımları 2024 yılında 2,513 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Bu yatırımların önemli bir adresi ise son yıllarda Dubai oldu. Türk vatandaşları 2024 yılında Dubai'den 10 bin adedin üzerinde konut satın aldı.

"Türk vatandaşları, Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapan ülkeler arasında ilk üç sırada yer alıyor"

Emlak Yatırım Danışmanı Burak Ustaoğlu, Türklerin Dubai ilgisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ustaoğlu, "Türk yatırımcıların yurt dışında gayrimenkul yatırımlarına ilgisi artıyor. 2024 yılında Türk vatandaşları Dubai'den 10 bini aşkın konut satın aldı. Türk vatandaşları, Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapan ülkeler arasında ilk üç sırada yer alıyor" dedi.

"Türkiye zengin Arapları beklerken zengin Türkler Dubai'ye geldi"

Türk yatırımcıların ilgisinin son yıllarda hızla arttığını vurgulayan Ustaoğlu, "Türkiye zengin Arapları beklerken zengin Türkler Dubai'ye geldi. Tek seferde kat kapatan, hatta birden fazla kat alan yatırımcılar bile var" ifadelerini kullandı. Dubai'de döviz bazlı kira getirilerinin yatırımcılara önemli avantaj sunduğunu belirten Ustaoğlu, "Dubai'de amortisman süresi ortalama 10-12 yıl. Bazı fırsat bölgelerinde bu süre 7-8 yıla kadar düşebiliyor. En önemli avantajlardan biri ise sıfır vergi. Kira geliriniz için vergi ödemiyorsunuz; mülk değeriniz artsa bile yine vergi yok. Dubai'nin önümüzdeki yıllarda gayrimenkulde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

"Dubai'nin 130 milyon dolar değerindeki en pahalı penthouse'unu Türk yatırımcı satın almıştı"

Ustaoğlu, Türk yatırımcıların ağırlıklı olarak 400-500 bin dolar bandındaki 1 artı 1 dairelere yöneldiğini, ancak lüks segmentte de dikkat çekici alımlar yapıldığını söyledi. Ustaoğlu, "2024 yılında Dubai'nin en pahalı penthouse'larından biri 130 milyon dolara bir Türk yatırımcı tarafından satın alındı" bilgisini paylaştı.

İHA

text-ad
Etiketler dubai türkiye yatırımcı gayrimenkul konut satışı zengin araplar zengin türkler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi! İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı Süper Lig'in yıldız oyuncusundan siyahi sevgilisine boğazda Azer Bülbül'lü evlilik teklifi Süper Lig'in yıldız oyuncusundan siyahi sevgilisine boğazda Azer Bülbül'lü evlilik teklifi Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya hakkında çok ağır suçlama! Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya hakkında çok ağır suçlama! Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu ilan eden Duygu Nebioğlu'ndan yeni hamle Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu ilan eden Duygu Nebioğlu'ndan yeni hamle Akaryakıt fiyatlarına rekor zam sonrası büyük indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarına rekor zam sonrası büyük indirim geliyor! Cumhur İttifakı'nda İmralı çatlağı: Küçük ortak açtı ağzını, yumdu gözünü! Cumhur İttifakı'nda İmralı çatlağı: Küçük ortak açtı ağzını, yumdu gözünü! Sonunda AK Parti seçmeni de isyan etti... Son ankette oran yüzde 12,2'ye düştü! Sonunda AK Parti seçmeni de isyan etti... Son ankette oran yüzde 12,2'ye düştü! Tek hayalleri düğünde takılan takılarla araç sahibi olmaktı, çok fena dolandırıldılar! Tek hayalleri düğünde takılan takılarla araç sahibi olmaktı, çok fena dolandırıldılar! Arsa alıp imar geldi diye sevinenler dikkat! Artık değer artışının %90'ını devlet alacak! Arsa alıp imar geldi diye sevinenler dikkat! Artık değer artışının %90'ını devlet alacak!
Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu, skandallar peş peşe patladı! Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu, skandallar peş peşe patladı! Bebek katili Öcalan'a ziyaret kararını gazeteler böyle gördü ve görmedi! Bebek katili Öcalan'a ziyaret kararını gazeteler böyle gördü ve görmedi! Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Türkiye'de vaka sayıları artıyor... Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Türkiye'de vaka sayıları artıyor... Üç gündür kayıptı... Ekipler karadan, İHA'lar havadan ararken Off-Road''çular buldu! Üç gündür kayıptı... Ekipler karadan, İHA'lar havadan ararken Off-Road''çular buldu! CHP'nin ardından İmralı ziyaretine 3 partiden daha veto! İmralı yolunda iktidar yalnız kaldı! CHP'nin ardından İmralı ziyaretine 3 partiden daha veto! İmralı yolunda iktidar yalnız kaldı! Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Kızılcık Şerbeti'ne veda eden güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu Kızılcık Şerbeti'ne veda eden güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu Pastırma yazına elveda... La Nina kışı başlıyor! Hava bir anda buz kesecek! Pastırma yazına elveda... La Nina kışı başlıyor! Hava bir anda buz kesecek! G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında dikkat çeken anlar G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında dikkat çeken anlar