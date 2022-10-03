Konut ve iş yeri yapım kredilerinde faizler değişti

Afet riski altındaki alanlardaki yapıların dönüştürülmesi kapsamında sağlanacak konut ve işyeri yapım kredilerinde üst limit ve faiz oranında artışa gidildi.

Resmi Gazete'nin 2 Ekim tarihli sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair düzenleme yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle, 240 bin TL'ye, konut yapım ve edinme kredileri ve iş yeri yapım kredisi için 600 bin TL'ye, iş yeri edinme kredisi de 250 bin TL'ye yükseltildi.

FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ

Kararla, güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600 baz puana, iş yeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana çıkarıldı.

Bakanlığın faiz desteği oranı ise güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0,50 puan, iş yeri kredilerine aylık 0,38 puan olarak belirlendi.

KREDİ ÜST LİMİTİ ARTIRILDI

Öte yandan, bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı sınırı da 2 milyon TL'den 3 milyon TL'ye yükseltildi.