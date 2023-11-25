TOKİ, 32 ilde yüzde 25 peşin, 48 taksitle onlarca konut ve iş yerini satışa çıkardı

TOKİ 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini satışa çıkardı. İşte başvuru şartları ve il il konut ve iş yeri listeleri...

TOKİ 32 ilde konut ve 28 ilde iş yeri satışı yapacağını duyurdu. Ev ve iş yeri satışında TOKİ başvuru için gerekli şartlar açıklanırken şartları ve tarihleri de açıklandı.

13-14 Aralık tarihlerinde TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satışı yapacak. Satılacak konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa sunulacak.

Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda, konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü açık artırma yapılacak. Öte yandan "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.

Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar açık artırma kayıtları alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

HANGİ İLLERDE KONUT SATIŞI YAPILACAK?

TOKİ'den alınan bilgiye göre, bu illerde konut satışı yapılacak:

Adana

Ağrı

Ankara

Aydın

Balıkesir

Batman

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gümüşhane

İstanbul

İzmir

Kars

Kayseri

Kırıkkale

Kocaeli

Konya

Kütahya

Manisa

Muş

Nevşehir

Niğde

Osmaniye

Siirt

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tokat

Tunceli

Van

Yozgat

Zonguldak

HANGİ İLLERDE İŞ YERİ SATIŞI YAPILACAK?

iş yerleri satışı bu illerde yapılacak:

Afyonkarahisar

Ağrı

Ankara

Aydın

Balıkesir

Bartın

Bursa

Çorum

Denizli

Elazığ

Eskişehir

Giresun

Gümüşhane

Hatay

İzmir

Kars

Kastamonu

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Niğde

Ordu

Sakarya

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon