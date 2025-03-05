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  4. TÜDER Başkanı Küçük Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün yüzde 600 kira zamma tepki gösterdi!

TÜDER Başkanı Küçük Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün yüzde 600 kira zamma tepki gösterdi

TÜDER Başkanı Küçük Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün yüzde 600 kira zamma tepki gösterdi
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün konut olarak kullanılan gayrimenkullerdeki kira zamları için "enflasyon %53,83 açıklanırken, %600 oranında artış yapılmasının gerekçesi nedir" diye sordu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından konut olarak kullanılan gayrimenkullerin aylık kira tutarlarında fahiş oranlarda artış yapıldığına ilişkin Tüketiciler Derneği'ne çok sayıda şikâyet başvurusu yapıldığını açıkladı.

Küçük şikayet başvurularından birinde başvuru sahibinin "aylık konut kirasının %600 oranında artırıldığından şikayetçi" olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Küçük, "Ayrıca, önceki yıllarda kira artış oranı ve bunun gerekçesi kurumun internet sitesinde ilan edilirken, bu yıl fahiş orandaki artışa ilişkin herhangi bir açıklamanın yayımlanmadığı bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Günümüz piyasa koşullarına göre düşük kalan aylık kira tutarlarının, kişilerin gelirlerindeki artış oranı dikkate alınmadan fahiş oranlarda artırılması, vatandaşları ekonomik açıdan zor durumda bırakmaktadır." diyen Küçük, "Konut kira artışlarında 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınırken (örneğin, Mart ayı yasal artış oranı %53,83 iken), %600 oranında artış yapılmasının gerekçesi nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, konuyu kamuoyunun dikkatine önemle sunuyoruz." diyerek tepkisini gösterdi.

Etiketler Tüketiciler Derneği (TÜDER) Tüketiciler Derneği tüder levent küçük
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