TÜDER Başkanı Küçük'ten yeni emlak vergisi düzenlemesi için kritik uyarı

AK Parti'nin hayata geçirmeye hazırlandığı yeni emlak vergisi düzenlemesiyle ilgili tartışmalar sürerken Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten "benden söylemesi, ağır siyasi sonuçlar doğurabilir" uyarısı geldi.

AK Parti iktidarı Emlak Vergisi'nde dikkat çeken bir düzenlemeye hazırlandığı iddia edilmişti.

Düzenlemeye göre iktidarın hazırladığı yeni vergi reform paketinde 2 ve daha fazla konutu olanlara yüklü miktarda Emlak Vergisi ve tapu harcı getirilmesine yönelik maddelerin bulunması köyünde evi, kıyıda yazlığı olan milyonlarca vatandaşta büyük endişeye yol açmıştı.

Konuyla ilgili iktidarı uyaran Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten "benden söylemesi, ağır siyasi sonuçlar doğurabilir" uyarısı geldi.

İşte Küçük'ün o açıklaması

Yıllar önce üniversitede maliye teorisi derslerinde Hocalarımız, gayrimenkullerin vergilendirilmesindeki hassasiyete dikkat çeker, insanların yıllar önce başını sokmak için satın aldığı ya da babadan dededen kalma bir ev ya da bir arsasının sonradan satışına atıf yaparak, satışın vergilendirilmesinde değer artış kazancından ziyade, satışın ticari olup olmadığına göre vergilendirilmesi gerektiğini vurgularlardı.

Örneğin, yıllar önce İstanbul Ataköy’de ev sahibi olan sabit gelirli emekli aileler, bugün itibariyle bırakın değer artış kazancını ödemeyi, aylık aidatını bile ödemekte güçlük çekiyorlar. Onlar için evleri bir barınma yerinden öteye geçmemektedir.

Bu açıdan, yıllar önce satın alınan taşınmazların sonradan satışında, taşınmazın ilk satın alınma tarihine ve satışın ticari amaçla olup olmadığına mutlaka bakılmalı, mevcut yasadaki 5 yıllık istisna süresi korunmalıdır.

Aksi halde, insanların babadan dededen kalma ya da yıllar önce satın aldığı taşınmazlarını, sonradan satışında edinme süresine bakılmaksızın vergilemeye çalışmak, hem vergi adaletini zedeleyecek, hem de ağır siyasi sonuçlar doğurabilecektir.

Öte yandan, kendi adlarına ya da başkaları adına alım satıp yaparak taşınmaz alım satımını ticari faaliyete dönüştürmüş olanlar, elbette vergilendirilmelidir. Bu amaçla, tapu kayıt bilgileri ile birlikte paranın yönünü takip etmek yeterli olabilecektir.