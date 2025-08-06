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  4. Uzman isim konut piyasasındaki ''görmezden gelinen'' kritik detayı açıkladı

Uzman isim konut piyasasındaki ''görmezden gelinen'' kritik detayı açıkladı

Uzman isim konut piyasasındaki ''görmezden gelinen'' kritik detayı açıkladı
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Türkiye'de artık bir barınma krizine dönüşen yüksek konut fiyatları ve kira ücretlerindeki artış sürerken ünlü ekonomist Dr. Hakan Çınar fiyatlardaki değişimle ilgili dikkat çeken ayrıntıyı gözler önüne serdi.

Türkiye'de hem satılık hem de kiralık konutlardaki aralıksız fiyat artışı sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu da Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklarken, en yüksek artışın yaşandığı ana grubun yüzde 5,78 ile konut olduğunu açıklamıştı.

Türkiye'de artan satılık ve kiralık konut fiyatlarını TGRT Haber canlı yayınında yorumlayan ünlü ekonomist Dr. Hakan Çınar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İşte Çınar'ın o açıklamaları:

"Konut fiyatlarındaki artış oranı bizi şöyle yanıltıyor; satış yok. Konut satışı olmadığı için stokta konutu olan özellikle müteahhit firmalar mevcut fiyatlarını sürekli dövize karşı güncelliyorlar. Yani sözün gelimi işte 300 bin dolar dediyse o evin fiyatına ya da 500 bin dolar dediyse mevcut konut fiyatını arz eden müteahhitler ya da ev sahipleri de aslında hani ikinci el piyasasında da ev sahipleri de sürekli olarak döviz karşısında güncelliyorlar.

Dövizde biliyorsunuz bir artış yaşandı Temmuz ayı içerisinde. Temmuz ayı içerisindeki dövizdeki artışın etkisi bu aslında temelde. Yani evet fiyatlar yukarıya doğru gidiyor ama aslında bu sadece fiyatın yukarı gitmesi. Satışlarda bir artış yok. Çünkü kredi faizlerinde biliyorsunuz henüz beklenilen seviyeye ulaşmadı. Yani Merkez Bankası faizleri indirdi ama faiz oranları beklenilen seviyede değil. Hal böyle olunca konut satışlarında bir kıpırdama yok. Kıpırdama olmadığı için de fiyatlar şu anda suni olarak arttırılıyor. Talep doğduğu zaman fiyatlar enflasyonun karşısında dayanamaz ve bir parça geriye gelir diye düşünüyorum"

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Etiketler konut konut fiyatları konut fiyat artışı kiralık fiyatlar kira artışı
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