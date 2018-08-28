Yeni konut kampanyasında detaylar açıklandı

Gayrimenkul sektörü, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak bugün tarihi bir kampanyaya daha imza attı.

Gayrimenkul sektöründeki tarihi kampanyaya ilişkin detaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Emlak Konut GYO, İller Bankası AŞ (İlbank), KİPTAŞ, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile birçok şirketin kampanyaya destek olacağı belirtiliyor.

2 AY SÜRECEK

Bugün başlayan ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyaya tüm inşaat firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

Ülkemizin içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz. TOKİ borcunu ödeyene yaklaşık yüzde 24 indirim kampanyası başlattı. Bu da devletimizin yaptığı fedakarlıklardan birinin göstergesi.

"Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil."

"Sektörümüz daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakarlık örneği gösteriyor. Vatandaşların da gayrimenkulun gerçekten ülkemizde her zaman değerlendiğini ki bu fedakarlıkla kazanmama ihtimallerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla artık hem ekonomiye bir değer anlamında hem sektöre hem de alıcıların kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. Bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Bizim Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık süreciyle devam eden şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde, bu milli duruş bu milli birlik, milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye de devam edecek. Bizim bugün sektörümüzün kazanma günü değil bugün fedakarlık günü."

"Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak. 31 Ekim'e kadar sürecek. Şimdi stok noktasında, net bir rakam veya bir stok sayısı var mıdır derseniz veya stoğu neye göre belirliyorsunuz? Bu bakış açısına bağlı. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz."

KAMPANYANIN DETAYLARI

-Proje satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

-ABD menşeili ürün kullanılmayacak.



-Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor.

- Tüm inşaat firmaları kampanyaya katılacak.

- 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödeme var.

- Konut kampanyası sınırlı stok içeriyor.

- Kampanyada banka ve kefalet olmayacak.

- 120 ayda yüzde 0.98 vade farkı uygulanacak.