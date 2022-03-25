Bir Zamanlar Çukurova setinde hareketli anlar! Suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıldır Adana’da çekimleri devam eden ve Adana’nın 1970’li yıllarını anlatan “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi. Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı. Bu sırada set ekibi hastanenin alt katından bir ses geldiğini fark etti.