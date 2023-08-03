Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor!

Dükkanı 2 yıldır işlettiğini belirten Cengiz, “Kamera kayıtlarının, gerekirse parmak izinin alınması talebinde bulundum. 2 yıldır bu dükkandayım. 2 yıldır hiçbir şekilde bu vaziyette bir olayla karşılaşmadım. Hayvanlarım kayboldu gezerken, belki biri aldı, belki bir köpek kaptı. Ona da bir şey demedim. Ama şu vaziyet hiç rastlanmadı. Ben buna niye rastlayayım ki. Bunu hangi insan yapabilir. Hangi insan yavru tavşanın kafasını kesip de dükkanın önüne, gövdesini merdivenin başına koyabilir” dedi.