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Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmed Zahid Kotku'nın kızı Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi - Resim: 1

Mehmed Zahid Kotku'nın kızı, Mahmud Esad Coşan'ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan'ın annesi Hacer Coşan dün hayatını kaybetti. Hacer Coşan için bugün ikindi namazına müteakip Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

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Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi - Resim: 2

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Coşan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi - Resim: 3

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hacer Coşan’ın naaşı Eyüpsultan Mezarlığına defnedildi.

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Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi - Resim: 4
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