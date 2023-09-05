İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

Açık arttırmayı 550 bin TL’lik teklifiyle kazanan Aziz Korkmaz, almayacak kişilerin fiyat arttırmasından şikayet ederek, “Geçen sene de ben almıştım. Bu sene de bana nasip oldu. Fiyatlar yükseğe gidiyor zaten, alakası olmayan insanlar katılıyor. Benim de bu konuda bir itirazım oldu. Almayacağı mala fiyat verenler oluyor. Teminatlar olsa bu uydurma fiyatlar verilmez. Bizim hobimiz bu ben 35 senedir bu işi yapıyorum. Bu İETT'den ikinci açık artırma alışım” dedi.