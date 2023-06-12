Kayseri-Niğde yolu sular altında
Kayseri-Niğde yolu, sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Niğde yolunun yaklaşık 110'uncu kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında 2 gündür belirli aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle taşan dere yatakları sele neden oldu. Kayseri- Niğde yolu sel suları ile kaplandı. Tarım arazileri ise zarar gördü.
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Niğde'den Kayseri'ye gelen sürücüler tek şeritten ulaşımı sağlarken, Niğde'ye gitmek isteyen sürücüler için yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Niğde istikametine giden sürücüler için de yol tek şeritli olarak ulaşıma açıldı. Bölgede sağanak yağış devam ediyor.
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Jandarma ekipleri, seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)
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