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Kayseri-Niğde yolu sular altında

Kayseri-Niğde yolu, sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolu sular altında - Resim: 1

Kayseri-Niğde yolunun yaklaşık 110'uncu kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında 2 gündür belirli aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle taşan dere yatakları sele neden oldu. Kayseri- Niğde yolu sel suları ile kaplandı. Tarım arazileri ise zarar gördü. 

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Kayseri-Niğde yolu sular altında - Resim: 2

Niğde'den Kayseri'ye gelen sürücüler tek şeritten ulaşımı sağlarken, Niğde'ye gitmek isteyen sürücüler için yol bir süre trafiğe kapatıldı. 

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Kayseri-Niğde yolu sular altında - Resim: 3

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Niğde istikametine giden sürücüler için de yol tek şeritli olarak ulaşıma açıldı. Bölgede sağanak yağış devam ediyor. 

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Kayseri-Niğde yolu sular altında - Resim: 4

Jandarma ekipleri, seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

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