Kayseri-Niğde yolu sular altında

Kayseri-Niğde yolunun yaklaşık 110'uncu kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında 2 gündür belirli aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle taşan dere yatakları sele neden oldu. Kayseri- Niğde yolu sel suları ile kaplandı. Tarım arazileri ise zarar gördü.