Korkularıyla yüzleşmek isteyenlere... İşte dünyadaki en korkunç 10 yer
Sırrı açıklanamayan olaylar, tiksindirici pazarlar, ürkütücü müzeler... Hepsi birbirinden korkunç. İşte dünyadaki en korkunç yerler...
Sırrı açıklanamayan olaylar, tiksindirici pazarlar, ürkütücü müzeler... Hepsi birbirinden korkunç bu mekan ve yerler en çok da bu yönleriyle dikkat çekiyor. Hatta binlerce turisti ağırladıkları bile oluyor.
Lome Voodoo Pazarı, Togo
Batı Afrika ülkesi Togo'da bulunan bu pazar özellikle büyücülerin rağbet ettiği bir yer. Dünya üzerindeki bu en ilginç pazarda bölgede yaşayan timsah, sürüngen, maymun, yılan gibi hayvanların kafatasları satılmakta.
Connecticut Büyücülük Müzesi
Amerika'da bulunan bu ilginç müze, geçmişten bu yana büyücülükle uğraşanların kullandıkları malzemelerin, büyülü aynaların, korkunç oyuncak bebeklerin sergilendiği bir yer. Onlarca yıl süren bir toplama sürecinin ardından oluşturulan koleksiyon Annabelle kuklasına da ev sahipliği yapıyor.
Darvaza Çukuru, Türkmenistan
Türkmenistan'da bulunan Darvaza Çukuru, cehennem tasvirlerine olan benzerliği nedeniyle Cehennem Kapısı olarak da anılıyor. Korkutucu bir görüntüye sahip olan bu çukur aslında yıllar önce yaşanan bir doğalgaz patlaması sonucu meydana gelen yangından ibaret. Yangın yarım yüzyıldır söndürülemiyor.