Satala Antik Kenti'nde yeni keşif

‘ÇEŞİTLİ SİLAHLARA AİT KALINTILAR VE BULGULARLA KARŞILAŞTIK’

“Burada Anadolu'daki Roma askerlerinin mezarları ve ölü gömme adetleri hakkında da çok fazla bir şey öğrenilebilir" diyen Doç. Dr. Yıldırım şunları söyledi:

"Geçen sene 2022 yılı kazı çalışmalarında batı nekropolünün küçük bir bölümünde kazılar başlatılmıştı. Buradaki kazı çalışması sırasında çeşitli silahlarla, kılıçlarla ve yine Roma askerlerine ait diplomat gibi bir tür emeklilik belgesi, terhis belgesi gibi bronz levha kalıntıları ile karşılaşmıştık ve bu sene de yine aynı bölgede Gölbaşı olarak adlandırılan bölgede çalışmalar devam etmekte. 2023 yılı kazılarında da hem Roma İmparatorluk dönemine tarihlendirilen mezarlar ile bu mezarlarda bulunan çeşitli silahlara ait kalıntılar ve bulgularla karşılaştık. Bu veriler bizim için çok önemli. Bu bulgular, Roma İmparatorluk Dönemi lejyonerlerinin mezar geleneklerini anlamamızı sağlamakta. Buradaki önemli buluntular arasında 2000 yıllık demirden yapılmış kandelabrum adı verilen demirden bir kandil taşıyıcı da ortaya çıkarılmıştır. Üçayaklı bir şamdan olarak da ifade edebileceğimiz bu buluntunun Roma Dönemi’nde oldukça yaygın bir kullanımı vardır. Bilhassa konutlarda ve önemli kişilerin mezarlarında armağan olarak karşımıza çıkar. Genellikle bronzdan yapılan örneklere daha sık rastlanırken Satala’daki örnek gibi demirden yapılmış olanları da bulunmaktadır” dedi.