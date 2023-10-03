Türkiye deprem tehlike haritası: Hangi il ve ilçeler risk altında?
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) internet sitesindeki diri fay haritasına göre, ülkemizde 485 diri fay hattı bulunuyor. Peki en riskli ilçeler hangileri?
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları 5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeline sahip.
Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Diri fay ise bu çatlakların hala aktif bir şekilde kayaların kaymasına veya yer değiştirmesine neden olan faylardır.
5.5 ÜZERİ DEPREM OLABİLİR
Diri faylar, genellikle depremlerin meydana geldiği bölgelerde bulunurlar. Fay hattındaki taraflar, zamanla birbirlerine göre kayarlar ve bu kayma sonucunda enerji birikir. Bu enerji birikimi, bir anda serbest kalıp deprem olarak meydana gelir. Diri fay ya da aktif fay, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı diri fay hattına bir örnektir.
MTA'nın güncellenmiş haritasında 45 il diri fayların üzerinde bulunuyor. İşte, diri fay geçen tüm iller ve ilçeler listesi:
ADIYAMAN: Gölbaşı
AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
ANKARA: Şereflikoçhisar
ANTALYA: Demre
AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
BALIKESİR: Gönen, Manyaz
BATMAN : Kozluk
BİNGÖL: Karlıova, Yedisu
BOLU: Gerede, Yeniçağa
BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa