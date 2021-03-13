Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile tatil sezonunu Dubai'de açtı.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile tatil sezonunu Dubai'de açtı.
1 / 7
Hafta sonunu burada geçirecek olan çift denize girip sahilde güneşlendi.
2 / 7
3 MİLYONLUK TEKTAŞ!
Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalın'ın yüzüğü dikkat çekti. Üç milyon değerindeki tektaşını ön plana çıkaran Akalın'a 'hayat size güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.
3 / 7
UĞURLU ÇANTASIYLA ALIŞVERİŞTE
Öte yandan üzerinde sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz Demet Akalın, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
4 / 7