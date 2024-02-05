  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kim der ki 60 yaşında: Hülya Avşar'dan iddialı poz!

Kim der ki 60 yaşında: Hülya Avşar'dan iddialı poz!

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı "el sansürlü" pozuyla olay yarattı.

Kim der ki 60 yaşında: Hülya Avşar'dan iddialı poz! - Resim: 1

Güzelliği ve formda görüntüsü ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar son olarak yılbaşında filtreli ekran görüntüsüyle sosyal medyanın diline düşmüştü.

 

1 / 14
Kim der ki 60 yaşında: Hülya Avşar'dan iddialı poz! - Resim: 2

"Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum" diyerek de adından söz ettiren Hülya Avşar sosyal medyayı salladı.

 

2 / 14
Kim der ki 60 yaşında: Hülya Avşar'dan iddialı poz! - Resim: 3

60 yaşındaki Hülya Avşar iddialı bir elbise giydi. Göğsünün tekini açıkta bıraktığı elbisesiyle poz veren Avşar kızı ezber bozdu.

 

3 / 14
Kim der ki 60 yaşında: Hülya Avşar'dan iddialı poz! - Resim: 4

Hülya Avşar göğsünün açıkta kalan kısmını eliyle kapatarak poz verince sosyal medyada yine adından söz ettirdi. Kimi "Kadın yıllara meydan okuyor" derken kimi "Ne gerek var bu pozlara" dedi.

4 / 14