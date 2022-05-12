  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Zeynep Sever Demirel podyumu salladı

Zeynep Sever Demirel podyumu salladı

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Diyarbakır'da podyuma çıktı.

Zeynep Sever Demirel podyumu salladı - Resim: 1

Eski Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Demirel, podyumlara döndü.

1 / 24
Zeynep Sever Demirel podyumu salladı - Resim: 2

Demirel, Diyarbakır'da bir etkinliğe katılarak podyumda catwalk yaptı.

2 / 24
Zeynep Sever Demirel podyumu salladı - Resim: 3

Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Sever Demirel'in yaptığı podyumdan paylaştığı pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

3 / 24
Zeynep Sever Demirel podyumu salladı - Resim: 4

"2009 Miss Belçika" güzeli Zeynep Sever Demirel, bir etkinlik için Diyarbakır’ın tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda gerçekleştirilen çekimler için podyuma döndü. o

4 / 24