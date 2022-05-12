Zeynep Sever Demirel podyumu salladı

"2009 Miss Belçika" güzeli Zeynep Sever Demirel, bir etkinlik için Diyarbakır’ın tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda gerçekleştirilen çekimler için podyuma döndü. o