Zeynep Sever Demirel podyumu salladı
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Diyarbakır'da podyuma çıktı.
Eski Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Demirel, podyumlara döndü.
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Demirel, Diyarbakır'da bir etkinliğe katılarak podyumda catwalk yaptı.
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Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Sever Demirel'in yaptığı podyumdan paylaştığı pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.
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"2009 Miss Belçika" güzeli Zeynep Sever Demirel, bir etkinlik için Diyarbakır’ın tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda gerçekleştirilen çekimler için podyuma döndü. o
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