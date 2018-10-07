İşte Fenerbahçe'de krize neden olan 4 olay !
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı kalması sonrası krize sebep olan olaylar ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da yaşanan istikrarsız sonuçların ilk etkileri ortaya çıkarken, yaşanan kriz aslında hiç de sürpriz değil...
(Skorer)
Çünkü sezon başından bu yana yaşananlara bakıldığında, özellikle Volkan Demirel konusunda Sportif Direktör Damien Comolli'nin çok rahatsız olduğu belli olmuştu.
Volkan'ın takım içi liderliğinden ve futbolcular üzerinde etkisinden rahatsız olan Comolli, sezon başından bu yana tecrübeli file bekçisine mesafeli...