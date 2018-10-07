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  3. 07 Ekim 2018 14:39

İşte Fenerbahçe'de krize neden olan 4 olay !

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı kalması sonrası krize sebep olan olaylar ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'de krize neden olan 4 olay !

Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da yaşanan istikrarsız sonuçların ilk etkileri ortaya çıkarken, yaşanan kriz aslında hiç de sürpriz değil...

(Skorer)

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İşte Fenerbahçe'de krize neden olan 4 olay !

Çünkü sezon başından bu yana yaşananlara bakıldığında, özellikle Volkan Demirel konusunda Sportif Direktör Damien Comolli'nin çok rahatsız olduğu belli olmuştu.

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İşte Fenerbahçe'de krize neden olan 4 olay !

Volkan'ın takım içi liderliğinden ve futbolcular üzerinde etkisinden rahatsız olan Comolli, sezon başından bu yana tecrübeli file bekçisine mesafeli...

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İşte Fenerbahçe'de krize neden olan 4 olay !

Sezon başında Volkan Demirel'in yeni sözleşmesi uzun bir süre bekletilirken, tecrübeli eldiven takımın İsviçre kampına yetişmişti. O tarihten itibaren Samandıra'da başlayan değişim Volkan Demirel tarafında etki bıraktı.

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