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  3. 16 Ocak 2021 12:27

Salih Uçan Galatasaray derken ters köşe yaptı

Aytemiz Alanyaspor ile yol ayrımında olan ismi Galatasaray ile anılan Salih Uçan'ın geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Salih Uçan Galatasaray derken ters köşe yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın orta sahaya yapılmasını istediği takviyelerden birinin, Salih Uçan olduğu ifade edildi.

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Salih Uçan Galatasaray derken ters köşe yaptı

Fotomaç'ın haberine göre; başarılı teknik adam hem Josef de Souza hem de Mensah'a yardımcı olacak Atiba'yı yedekleyeceği için Salih'te ısrar ediyor.

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Salih Uçan Galatasaray derken ters köşe yaptı

Salih ile Galatasaray'da yakından ilgilenirken, yönetimin Alanyaspor ile olan iyi ikili ilişkilerini kullanarak bu transferde öne geçmesi bekleniyor.

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Salih Uçan Galatasaray derken ters köşe yaptı

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