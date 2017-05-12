100 kişilik grup 3.5 yaşındaki çocuğu arıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam evinin önünden kaybolan çocuk, 100 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3,5 yaşındaki çocuktan dün akşamdan bu yana haber alınamıyor.



Alınan bilgiye göre, Yukarıbahçeler Mahallesi'nde 3,5 yaşındaki Mert Efe Olmuş, dün akşam evinin önünde oynarken kayboldu. Bunun üzerine anne Emine ve baba Zikrullah Olmuş, Jandarma ekiplerinden yardım istedi.



Mahalleye gelen jandarma, çocuğun bulunamaması üzerine afad, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve diğer ekiplerden destek istedi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, çocuğun bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.



Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece ihbarı alınca ekipleri bölgeye gönderdiklerini söyledi.



Aramaların sürdüğünü ancak çocuğa henüz ulaşamadıklarını anlatan Işık, "Küçük çocuğu bir an önce sağ bularak ailesine teslim etmeyi ümit ediyoruz." dedi.



Mahallenin muhtarı Bünyami Ozan ise arama ekiplerine ellerinden geldiğince destek olduklarını belirterek, "Şu ana kadar fındık bahçeleri, dere yatakları gibi birçok yerde arama yaptık. Ancak sonuç alamadık. İnşallah küçük çocuğa bir an önce ulaşırız." diye konuştu.