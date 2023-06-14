1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına iade edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28. dönemde milletvekili seçilemeyen ve 27. dönemden meclise gönderilen dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclise gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek