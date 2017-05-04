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  1. 04 Mayıs 2017 14:34

12 Eylül darbe davasında flaş karar

12 Eylül darbesini gerçekleştiren Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki dava düştü.

12 Eylül darbe davasında flaş karar
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Ankara 10.Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın, sanıkların ölmeleri nedeniyle düşürülmesi kararlaştırıldı.

Yargıtayın, Evren ve Şahinkaya hakkında verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin kararı bozmasının ardından tekrar görülmeye başlanan davada karar çıktı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, müdahillerin son beyanlarını, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını almasının ardından, Evren ve Şahinkaya hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildiğini açıkladı.

AA

ali tahsin şahinkaya , kenan evren , 12 eylül darbesi