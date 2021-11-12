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12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

12 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 217 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

12 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. En düşük aşılama oranına sahip Şanlıurfa güncel haritada 'kırmızı' kategoriden 'turuncu' kategoriye geçti.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

AŞILAMA VERİLERİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,84, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,89 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 219 bin 170 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler korona koronavirüs vaka 12 kasım 12 kasım vaka
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