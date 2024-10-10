13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il binasına operasyon: Gözaltılar var

Iğdır'da, 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada DEM Parti Iğdır İl Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Iğdır’da 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 13 polis memuru şehit olmuştu.



Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Parti il binasına sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonda gerçekleştirilen aramada çok sayıda dokümana el konuldu.

İHA