15 bin öğretmen atamasında branş ve kontenjan dağılımı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin öğretmen ataması kapsamında branş ve kontenjan dağılımını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 bin öğretmen ataması kapsamında branş ve kontenjan dağılımı belirlendi.

Buna göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde 'www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.