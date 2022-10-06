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162 yıllık tabloda şoke eden ''iPhone'' ayrıntısı

162 yıllık tabloda şoke eden ''iPhone'' ayrıntısı

Avusturyalı ressam Ferdinand Georg Waldmüller'in 1860 yılına ait tablosunda yer alan ''iPhone'' detayı sosyal medyada viral oldu.

1800'lü yıllarda yaşayan Ferdinand Georg Waldmüller'in"Beklenen Kişi" isimli tablosu şu sıralar internette gündemde. Söz konusu tabloda bir kadının, güzel bir yoldan geçerek elinde pembe çiçekle çalıların arasında bekleyen bir adama doğru yürüdüğü görülüyor.

GÖRENLER iPHONE ZANNETTİ
21. yüzyıldan kalma tabloya daha yakından bakıldığında, kadın elindeki iPhone ile oynuyormuş gibi görünüyor. Her ne kadar yürüyen genç kızın telefonu ile oynadığı görülürse de Iphone 2007 yılında piyasaya çıktı ve tablo 1860 yılında çizildiği için kadının elindeki nesnenin iPhone olması imkansız.

DUA KİTABI OKUYOR
Sanat eleştirmenlerine göre bu yanılsamanın basit bir açıklaması var. Kadın, gezintisi sırasında dua kitabı okuyor. Sanat eleştirmeni Gerald Weinpolter, genç kızın elinde bulunan nesnenin Iphone olmadığını, genç kızın kiliseden çıkarken elindeki dua kitabını okuduğunu söyledi.

Etiketler ressam iphone
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