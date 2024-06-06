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2 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

2 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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İzmir ve Balıkesir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'ByLock' içeriklerinde isimleri geçen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir ve Balıkesir'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

DHA

Etiketler izmir balıkesir FETÖ operasyonu gözaltı
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