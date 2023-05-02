2 Mayıs baraj doluluk oranları

İSKİ'den alınan verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48.76 olarak ölçüldü.

Bahar yağmurlarının etkili olduğu İstanbul'da barajların doluluk oranı merak konusu oldu.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 2 Mayıs Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48.76 olarak ölçüldü. Son bir haftalık değişim yüzde 2,16 oldu.

Doluluk oranı en düşük olan baraj yüzde 14.71 ile Pabuçdere oldu. Ömerli Barajı ise yüzde 77.46 ile İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek baraj oldu.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 24.82

Büyükçekmece Barajı yüzde 34.14

Darlık Barajı yüzde 62.93

Elmalı Barajı yüzde 48.07

Istrancalar Barajı yüzde 38

Kazandere Barajı yüzde 22.41

Ömerli Barajı yüzde 77.76

Pabuçdere Barajı yüzde 14.71

Sazlıdere Barajı yüzde 33.86

Terkos Barajı yüzde 39.89