  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA/AA

Etiketler PKK terörist Fırat Kalkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de son seçim anketi açıklandı İzmir'de son seçim anketi açıklandı Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük tahmin Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük tahmin Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı İstanbul'da dolunay manzarası mest etti İstanbul'da dolunay manzarası mest etti Avukat cübbesiyle adliyede gezerken yakalandı Avukat cübbesiyle adliyede gezerken yakalandı ''Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu ''Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte 100 bin TL'nin aylık getirisi En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte 100 bin TL'nin aylık getirisi Bakan Bayraktar'dan petrol müjdesi: ''Ramazan sonuna kadar...'' Bakan Bayraktar'dan petrol müjdesi: ''Ramazan sonuna kadar...'' Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı