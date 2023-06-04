2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye’de faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 50’ye yükseldi.